Após burburinho, o Portal 6 descobriu se o Tsruru Cozinha Oriental vai realmente fechar

Depois de conquistar Anápolis com uma experiência única com a comida japonesa e tornando-se um dos principais nomes na gastronomia da cidade, o Tsuru Cozinha Oriental começou a gerar burburinhos nas redes sociais por conta de publicações em clima de despedida no perfil do Instagram.

Diante das incertezas, os clientes tiveram as mais diversas reações, como se apressarem para ir até o local e guardar as últimas memórias, lamentarem e se questionarem se o estabelecimento ia mesmo fechar. Teve também aqueles que, como todo bom brasileiro, fizeram da situação um meme.

Ao Portal 6, o proprietário do Tsuru, Egino Silva, explicou que não se trata de um adeus. O restaurante não vai encerrar os serviços. Mas deixará de existir com o nome que todos conhecem e amam, para trazer uma experiência nova e ainda melhor.

A principal mudança, e talvez a mais impactante, é a mudança do nome do restaurante, que após o encerramento das atividades para reforma, no dia 23 de dezembro, voltará totalmente repaginado se chamando Kenkyo.

“Em julho a gente pensou, ‘cara, a gente precisa levar isso aqui para outro lugar’, queria levar para Goiânia essa mesma proposta em julho deste ano. Aí, a gente tentou registrar a marca, só que quando fizemos isso, descobrimos que já existia um Tsuru, e aí você não pode manter”, contou Egino.

“A gente chegou à conclusão de que não tinha por onde, a gente teria que formatar o nome. Pesquisamos, fomos atrás de opções, e chegamos no nome Kenkyo. Kenkyo significa humildade, e a simbologia no Japão é representada pelo bambu. O bambu tem o símbolo da resiliência porque, na floresta, no meio de todas as árvores, se tiver uma tempestade, uma ventania, ele se dobra, se humilha e depois volta como se nada tivesse acontecido, imponente”, completou.

Com isso, além da mudança do nome em si e da própria identidade visual, o restaurante irá aproveitar para mudar outras coisas e poder então oferecer uma experiência ainda mais incrível para os frequentadores.

Quando as portas se fecharem temporiamente no dia 23, o estabelecimento passará por uma reforma para conectar ainda mais as pessoas, deixando a cozinha transparente, para que os clientes possam ver ao vivo toda a arte do preparo das refeições, além de tornar o ambiente ainda mais verde.

Ah, mas não se preocupem, pois enquanto as portas do presencial estiverem fechadas, o delivery continuará funcionando normalmente. A previsão de reabertura é o dia 04 de janeiro.

Luto

Muitos anapolinos se questionaram do motivo pelo qual o Tsuru Cozinha Oriental adotou o luto nas redes sociais, entrando em um clima de tristeza.

Acontece que por conta de toda a história e do próprio significado que representa tão bem o local e a verdadeira família que o compõe, a sensação de luto acabou tomando conta de todos, já que mudar o nome foi realmente uma perda muito grande que ninguém esperava que um dia fosse acontecer.

“Tsuru remete à família. A simbologia de Tsuru no Japão é algo familiar, algo que remete a esse sentimento fraterno, de fertilidade e tudo mais. E quando a gente pensou nesse nome, não podia ser outro, tem que ser Tsuru. Representa tudo que a gente tem como missão, visão e valores. Para nós, o nosso valor é familiar”, explicou.

“Quando eu reuni os meninos e contei que a gente ia precisar mudar de nome, eu vi os meninos começarem a chorar. Eu já sabia antes, há uns três meses, e a gente ficou esses três meses de luto”, complementou.