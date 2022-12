É assim que as juntas dos pisos devem ser limpadas: muito fácil

Vamos confessar algo aqui: com o passar do tempo as juntas dos pisos da nossa casa começam a ficar sujas.

Aliás, essa sujeira não é por falta de higiene, é o tempo mesmo, o acúmulo naqueles cantinhos é inevitável.

De um modo geral, as manchas pretas que aparecem nessas juntas ou nos cantos do chão são fungos, conhecidos como mofo.

Ou seja, podem ser germes e bactérias acumulados em locais com pouca ventilação e bastante úmidos, tipo os banheiros.

Inclusive, isso é algo prejudicial para a nossa saúde e que pode mesmo comprometer o nosso bem-estar físico.

Bom, mas os seus problemas acabaram!

Hoje vamos te ensinar a melhor maneira de limpar o rejunte dos pisos, você vai se surpreender!

Primeiramente, temos algumas dicas para manter o seu rejunte limpo.

Por exemplo, sempre que sujar, limpe aquela região, principalmente se for na cozinha. Basicamente, isso evitará que a sujeira grude no rejunte.

Além disso, vale evitar produtos abrasivos, como acetona, palha de aço e soda cáustica. Vale lembrar que, antes de seguir nossas dicas, conheça o seu rejunte.

Logo, descobrindo o material que está ali fica mais fácil de limpar. Ademais, não espere ele ficar encardido.

Por isso, faça uma limpeza periódica no rejunte. Bom, mas chega de enrolação e vamos ao que interessa!

Como limpar as juntas dos pisos?

Sem rodeios, para deixar aqueles cantinhos no chão brilhando vamos fazer algumas coisas. Primeiro, aplique alvejante sem cloro diretamente no rejunte.

Em seguida, deixe agir por pelo menos 5 minutos. Depois disso, esfregue suavemente com uma escova de dentes velha.

Agora, com um pano úmido, remova o produto e a sujeira. Por fim, finalize a limpeza do chão como de costume.

Prontinho, agora você terá tudo limpinho e brilhando!

