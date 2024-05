6 frases que as mulheres falam e deixam os homens inseguros

Uma mulher tem o "poder" de desestabilizar qualquer rapaz com poucas e simples palavras

Ruan Monyel - 16 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Athena/Pexels)

As relações interpessoais são extremamente complexas, no entanto, algumas frases ditas pelas mulheres podem deixar os homens inseguros, independentemente do grau de conexão.

Embora não seja possível controlar aquilo que os outros compreendem em relação à nossa fala, é fato que uma mulher tem o “poder” de desestabilizar qualquer homem com apenas algumas palavras.

Entre os diálogos cotidianos, alguns dizeres, mesmo sem querer, despertam inseguranças nos rapazes, por mais que eles tentem esconder esse sentimento.

6 frases que as mulheres falam e deixam os homens inseguros:

1. “Precisamos conversar”

Essa pequena frase pode provocar arrepios, especialmente naqueles que estão escondendo algo.

E mesmo que não tenham feito nada de errado, eles podem começar a se questionar ou pensar nas piores coisas; afinal, essa incerteza em torno do assunto acaba gerando ansiedade.

2. “Ele é apenas um amigo”

Principalmente no início de um relacionamento, é comum ter ciúmes de algumas amizades, o que acaba deixando os homens inseguros, mesmo que eles digam que não.

Eles podem enxergar esse amigo como uma “ameaça” na relação, mas cuidado, mesmo que seja comum, o ciúme pode ser tóxico para uma relação.

3. “Homens são todos iguais”

A afirmação é uma generalização que pode não ser bem recebida pelos rapazes, afinal, ninguém é igual, mesmo que sejam parecidos.

Reduzir os homens a um único estereótipo, além de injusto, fere gravemente a masculinidade, despertando a insegurança.

4. “Tá, mas o fulano…”

Comparar um homem com o outro, além de gerar insegurança, pode trazer frustração e raiva ao rapaz.

Ninguém gosta de ser comparado, não é mesmo? E, por mais evoluído que ele seja, compará-lo vai deixá-lo completamente desconfortável.

5. “Seja homem”

Okay, mas o que é ser homem? Essa é uma frase perigosa, que dependendo da sua colocação, pode soar como uma ofensa.

Dizer isso para qualquer pessoa do sexo masculino, com toda certeza, vai deixá-lo completamente desestabilizado.

6. “Você não faz nada certo”

Por fim, essa frase deve ser evitada em qualquer tipo de relação, já que fere diretamente a autoestima de uma pessoa.

Afinal, um homem que não faz “nada certo” se vê como um perdedor e acaba ficando inseguro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!