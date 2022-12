Ele perdeu a memória em acidente e só se lembrou de uma pessoa: “história digna de filme”

Um norte-americano sofreu um acidente, perdeu completamente a memória e o que surpreendeu foi a única lembrança que ele teve no hospital.

Andrew Mackenz é casado com Kristy Mackenzie e ambos moram na Virgínia (EUA). Eles viviam romanticamente viajando de moto por todas as estradas há tempos, quando um carro os atropelou.

Depois do impacto, Kristy conseguiu se recuperar bem, porém o parceiro acabou perdendo a memória dos últimos 29 anos.

O acidente aconteceu no dia dos pais deste ano. O marido estava pilotando e um motorista atropelou a motocicleta, depois de ultrapassar o sinal de pare.

“Ele teve sete costelas quebradas. Tive uma escápula quebrada e uma leve concussão. Houve tantas pequenas coisas que você não teria notado. Meu pulmão também estava desinflado”, disse Kristy à mídia local.

A mulher explicou que o marido confundiu as próprias filhas com as enfermeiras. No entanto, em momento algum ele esqueceu da companheira.

Depois que Kristy compartilhou a situação, o caso viralizou. Os internautas afirmaram que ‘sonham em ter um amor verdadeiro a este ponto’.

