Jovem que faria aniversário na segunda-feira (12) morre em acidente em Goiânia

Um jovem de 22 anos morreu na noite desta sexta-feira (09) depois de se chocar contra um Fiat Siena, no cruzamento da Rua 90 com a Avenida Guimarães Natal, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

O rapaz completaria 23 anos na segunda-feira (12). De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), ele conduzia uma moto Honda Titan.

O cruzamento é sinalizado com semáforo que, conforme a DICT, está em perfeito estado de conservação. A vítima levava um passageiro e, com o impacto da batida, ambos caíram na pista.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) com lesões leves.

O motorista do Siena foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriagues.

A perícia técnica e o Instituto Médico Legal compareceram no local. Um inquérito será instaurado pela DICT para investigar o acidente.