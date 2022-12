Veja onde fica a árvore de Natal flutuante de Goiânia que está entre as maiores do país

Bastante comum no período natalino, a árvore de Natal é um item que não pode faltar na decoração. Em Goiânia, mais especificamente no lago do Parque Vaca Brava, está uma delas.

Com 21 metros de altura, a árvore flutuante está na terceira colocação entre as maiores do país. Ela foi acesa na quarta-feira (07).

Sustentada por uma base colocada no centro do parque, ela chama a atenção de quem passa perto e até mesmo daqueles que estão mais longe.

A segunda árvore de Natal flutuante mais alta do país está em Curitiba, no Paraná. Com 22 metros de altura, ela é acesa anualmente desde 2017.

Por fim, a líder do ranking está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. São 55 metros de altura, com expectativa de que até 1,5 milhão de pessoas a visitem.