Artistas dizem que não foram consultados sobre novo Centro Cultural em Anápolis

O setor cultural de Anápolis foi surpreendido com a decisão da Prefeitura de Anápolis de abrigar as diferentes linguagens artísticas num único local, o Centro Cultural João Luiz de Oliveira, anunciado na última quinta-feira (01), no pacote bilionário da Prefeitura.

A previsão é que a estrutura abrigue a Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Música Maestro Antônio Branco, Escola de Dança de Anápolis e Escola de Teatro de Anápolis. O local escolhido foi o espaço da antiga escola municipal, de mesmo nome, na Vila Santa Maria de Nazareth.

Segundo integrantes da classe, não houve diálogo com o setor ou sequer uma consulta. “É necessário ouvir a classe. Para discutirmos sobre o espaço, pois tudo precisa ser pensado, estudado, planejado tecnicamente”, afirmou Ana Queiroz, diretora da Escola de Teatro de Anápolis.

O Centro Cultural tem também como objetivo aliviar os gastos públicos com espaços que hoje são alugados. Dos sete locais reservados à cultura, cinco não pertencem à Prefeitura.

A produtora cultural Narelly Batista defendeu que, para este fim, o município já tem um local específico para a atividade cultural.

“A ideia de constituir um espaço único para as artes não é nova. O Palácio da Cultura que é o que hoje é usado como centro administrativo tinha este fim. Acho importante a iniciativa e torço para que não seja apenas um projeto que quando concluído acabe sendo direcionado para outro fim”.

O setor cultural está em discutindo sobre a construção desse novo centro devido alegarem que o espaço não comportaria receber todas as escolas. Ainda afirmam que a promessa era de que o Palácio da Cultura fosse devolvido ao meio da cultura, assim que o Centro Administrativo fosse realocado em seu novo local.

Em nota, a Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, informou que as mudanças das escolas e a união de todas em apenas um local é para que possam melhorar a qualidade de ensino e estrutura. Ainda afirmaram que todos coordenadores de cada setor foram previamente consultados sobre o novo espaço.

Leia nota na íntegra

A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura informa que o Centro Cultural João Luiz de Oliveira – nome já pertencente à escola que funcionava no local – vai integrar as escolas de ensino artístico já consolidadas: arte, música, dança e teatro. O objetivo é proporcionar um espaço amplo, integrando as artes e possibilitando ao aluno expandir seus conhecimentos em todas as áreas de ensino cultural já ofertadas. A Diretoria de Cultura informa ainda que as coordenadoras das escolas foram previamente consultadas, visitaram o espaço e participaram do levantamento das necessidades para cada área de ensino. A Secretaria também informa que ainda está sendo estudado um projeto para a Escola de Circo, bem como para o atual Centro Administrativo.