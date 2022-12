Viralizou recentemente um vídeo mostrando uma espécie de animal não muito conhecida, que está confundindo os internautas: “cobra com patas?”

Bom, na verdade trata-se de um lagarto com uma estética bem parecida a de uma serpente. Porém, os olhos possuem pálpebras – fazendo com que ele pisque, diferentemente das cobras -, a língua não é bifurcada e há patas.

Apesar do corpo estreito, o olhar marcante e o formato da cabeça extremamente parecida, é bem fácil diferenciar as duas espécies de famílias distintas.

Através do perfil @ biólogohenrique, o profissional conhecido por ser especialista em víboras e cobras não-venenosas explicou melhor sobre as semelhanças visíveis e as diferenças no perfil do Instagram.

De acordo com o profissional, o animal não possui veneno e é inofensivo ao ser humano. Veja!