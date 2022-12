Homem ganha mais de R$ 5 milhões na loteria e a primeira coisa após o prêmio fez ele perder todos os amigos

Um homem ganhou, supostamente junto com os amigos, uma fortuna equivalente R$ 5,3 milhões na loteria. O problema é agora ele está sendo acusado de roubar para ele todo o dinheiro do bolão que ele deveria dividir com os demais apostadores.

O caso ocorreu na Austrália e o possível ‘traidor’ está sendo processado por 10 dos parceiros. Na Justiça, eles alegam que os números premiados foram os que o grupo sempre joga.

Os amigos costumavam se reunir toda semana para realizar as apostas, mas o acusado afirma que comprou o bilhete sozinho e sem ter feito acordo com nenhum dos companheiros.

Para um jornal local, o homem disse que tem todo o direito de ficar com a ‘bolada’ só para ele ao invés de dividir com todos os outros, uma vez que o jogo foi individual.

Em defesa, os ex-parceiros discordam da versão relatada pelo novo milionário. Segundo o advogado do grupo, eles haviam acordado em que as apostas realizadas com os mesmos números configuraria um bolão.