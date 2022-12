Ecovias do Araguaia tem alerta importante para quem vai pegar BR-153

Trechos das rodovias BRs-153, 414 e 080, entre Anápolis e Aliança do Tocantins-TO, devem ficar interditadas de forma total e parcialmente ao longo da semana.

A concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelas vias, vai realizar obras a partir desta terça-feira (18). Durante os serviços, programados entre às 06h e 18h, será feito, na maioria dos perímetros, a circulação alternada com sistema ‘pare e siga’. O tráfego deve ficar intercalado entre as pistas sul e norte.

Alguns dos trechos afetados serão em Anápolis, Abadiânia, Cocalzinho de Goiás, Corumbá, Uruaçu, Jaraguá, Pirenópolis, entre outras que são cortadas pelas rodovias.

Os trabalhos previstos são de recuperação de pavimento e dos dispositivos de drenagem, poda de árvores, implantação de sinalização e defensas metálicas, entre outras medidas.

A previsão é que as equipes concluam todos os serviços no próximo domingo (18).