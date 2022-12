Prefeitura de Anápolis divulga a lista dos estudantes que conseguiram bolsa de estudo

A Prefeitura de Anápolis informou nesta segunda-feira (12) que já está disponível o resultado final do processo de seleção do programa GraduAção, que contemplou 56 estudantes com bolsas universitárias para o primeiro semestre de 2023.

Aos aprovados do edital, o chamamento para a assinatura dos contratos e garantia de recebimento das bolsas universitárias começa a partir de janeiro de 2023.

O programa GraduAção surgiu em 2019, com caráter educacional e social, com objetivo de promover a democratização do acesso ao ensino superior e reduzir o índice de evasão nos cursos superiores, de modo a ampliar o número de profissionais com formação de nível superior em nossa cidade.

“O investimento do município é devolvido na forma de contraprestação, na qual os universitários cumprem horas de trabalho em repartições públicas nas suas respectivas áreas de estudo. São atendidos universitários matriculados em universidades e faculdades privadas, cuja renda familiar bruta seja de até seis salários mínimos”, afirma a Administração.

Atualmente o programa GraduAção está em seu 4º edital e já contemplou 405 alunos com bolsas parciais e integrais em diversas áreas, inclusive medicina. O estudante que se inscreve no programa passa por um processo de seleção de quatro etapas, que vão da entrega de documentos até a visita domiciliar para comprovação dos critérios preestabelecidos em edital.

Em caso de aprovação, o estudante deve realizar a renovação semestral da bolsa, para garantir sua permanência no programa. Para conferir a lista, clique aqui.