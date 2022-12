Muitas pessoas não sabem, mas a quantidade de vezes em que uma pessoa vai ao banheiro para fazer xixi ao longo de 24h pode sinalizar que algo não está certo e precisa ser averiguado por um especialista.

As vezes em uma mesma casa existem os dois extremos, sendo aquele que não consegue assistir um filme sem esvaziar a bexiga, e o outro que passa horas sem precisar urinar.

Algumas pessoas costumam até mesmo acordar por diversas vezes durante a noite para ir ao banheiro fazer xixi, atrapalhando a rotina de sono.

No entanto, é preciso se atentar a quantidade de vezes que você está indo ao banheiro para que consiga identificar quando é necessário buscar por ajuda.

Então, trouxemos o número considerado normal por especialistas para te ajudar a entender melhor.

Saiba quantas vezes uma pessoa deve fazer xixi ao longo de 24h

Especialistas apontam que ir ao banheiro para fazer xixi com muita frequência pode indicar que algo está acontecendo, sendo necessário então investigar qual pode estar sendo a causa por trás disso.

Normalmente, ao longo de 24h um adulto deve esvaziar a bexiga de cinco a oito vezes. Mas, vale destacar que uma vez ou outra é normal que essa frequência aumente ou diminua, dependendo principalmente da quantidade de água ingerida no dia.

O problema está quando este aumento de idas ao banheiro é constante, podendo então indicar a ingestão de mais água do que o indicado, assim como outros problemas, como incontinência urinária, diabetes, infecções de urinas, cálculos no trato urinário, hiperplasia da próstata (no caso dos homens), ou até mesmo pode ser sinal de algumas doenças neurológicas.

Além disso, também deve ser levado em consideração o intervalo entre cada vez que se faz xixi, analisando principalmente a ingestão de líquidos.

Por exemplo, é preciso buscar pela ajuda de um especialista quando se está ingerindo menos de dois litros de água por dia, mas mesmo com essa quantidade, se está indo ao banheiro de hora em hora.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

