É possível realizar uma limpeza profunda sem precisar chamar um técnico, utilizando ingredientes simples

Ruan Monyel - 21 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Minha casa SC)

Limpar a máquina de lavar é essencial para garantir que suas roupas saiam realmente limpas, sem odores desagradáveis ou resíduos.

Com o uso frequente, esse eletrodoméstico acumula sabão, fiapos, gordura e até mofo, o que compromete sua eficiência e pode até provocar mau cheiro nas peças lavadas.

A boa notícia é que é possível realizar uma limpeza profunda sem precisar chamar um técnico, utilizando ingredientes simples que você provavelmente já tem em casa.

Como limpar a máquina de lavar sem precisar chamar um técnico

Com o passar do tempo, a sujeira vai se acumulando nas partes internas da máquina, como o tambor, o compartimento de sabão e o reservatório de amaciante.

Isso pode reduzir o desempenho do equipamento, aumentar o consumo de energia e diminuir a vida útil do aparelho.

Mas, com um truque caseiro, você pode manter sua máquina funcionando como nova com apenas alguns passos e sem gastar com um técnico.

A combinação de bicarbonato de sódio com água sanitária é poderosa na hora de remover impurezas, eliminar mofo, acabar com odores fortes e higienizar o interior do eletrodoméstico.

O primeiro passo é garantir que a máquina esteja vazia. Em seguida, adicione aproximadamente meia xícara de bicarbonato de sódio diretamente no tambor.

Logo depois, despeje um litro de água sanitária. Esses dois ingredientes vão reagir juntos, removendo toda a crosta de sujeira acumulada ao longo do tempo.

Com os produtos na máquina, ative a função de “limpeza do tambor” ou “limpeza da máquina”, que alguns modelos mais modernos já oferecem.

Caso sua máquina não tenha essa função para limpar, selecione o ciclo mais longo, com a água em temperatura quente (se disponível).

O ideal é deixar a máquina bater por alguns minutos e, se possível, pausar o ciclo por meia hora, permitindo que os ingredientes atuem com mais profundidade.

Ao final do ciclo, abra a tampa da lavadora e deixe-a bem arejada, garantindo que todo o interior fique seco e livre de umidade.

Com essa técnica simples, prática e econômica, você garante roupas mais limpas, uma máquina mais durável e ainda economiza com manutenções. Veja o vídeo:

