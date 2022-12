Saiba como é por dentro a luxuosa mansão de Maiara e Maraisa em Goiânia

Uma das principais duplas sertanejas do Brasil, Maiara e Maraisa são donas de uma luxuosa mansão em um condomínio fechado de Goiânia.

Ao todo a propriedade possui 7 mil m², sendo que 870 m² são de área construída. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 7 milhões, segundo site especializado.

As instalações luxuosas da mansão são de cair o queixo. Ela é equipada com sauna com banheiro próprio, academia completa, sala de convivência com varanda e lavado.

Além disso, o espaço conta com sala de jantar, cozinha com climatização. Apesar de tudo isso, o que mais chama a atenção é um lago interno com cachoeira e peixes.

A parte externa é totalmente arborizada, com piscina de cascata e lagos integrados. Uma jacuzzi para 10 pessoas também é uma das atrações da mansão, que conta com estufa, pomar e uma área gramada para prática esportiva.