Lugares em Goiás para quem é de Brasília e quer descansar gastando pouco

Localizado a 200 km de Goiânia, Brasília está cravada no coração do Brasil. Cidade construída na década de 60, por Juscelino Kubistchek, a capital federal não é conhecida pelo turismo forte.

No entanto, Goiás possui diversos locais para quem mora em Brasília e quer descansar gastando pouco.

1. Formosa

A 60 km de Brasília, Formosa abriga o Parque Municipal do Itiquira, onde está o Salto do Itiquira, uma queda com 196 metros de altura.

Outras opções são a Cachoeira da Água Fria, Buraco das Araras e Buraco das Andorinhas, que são locais ainda pouco explorados pelos turistas.

2. Cristalina

Outra cidade no Entorno de Brasília, Cristalina também possui várias opções para quem é do Distrito Federal, mas precisa descansar após uma semana cansativa.

A Pedra Chapéu do Sol, que é uma pedra em formato de chapéu e sustentada apenas por uma pequena área de contato da formação rochosa com a superfície, é uma atração bastante visitada.

No entanto, a Cachoeira do Arrojado e o Balneário Praia das Lajes, também são opções para quem quer se refrescar e ter um contato mais próximo com a natureza.

3. Cocalzinho de Goiás

Próximo a badalada Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás não tem o mesmo apelo turístico que a vizinha, mas também é uma excelente opção para os moradores de Brasília que querem gastar pouco.

São várias cachoeiras, formações rochosas, além do Parque Estadual da Serra dos Pirineus e o Rio Corumbá. Ou seja, o que não falta são opções na cidade localizada a 110 km de distância da capital federal.

4. Chapada Imperial

Reserva privada a cerca de 50 km de Brasília, a Chapada Imperial é uma excelente pedida, por exemplo, para quem deseja realizar um bate e volta.

O local possui diversas opções para se aventurar, como trilhas ecológicas, tirolesas, arvorismo, além de 30 cachoeiras para quem deseja se refrescar e viver momentos próximos da natureza.

5. São João D’Aliança

A 159 km de distância de Brasília, a cidade é um paraíso para o ecoturismo. São várias cachoeiras e cânions espalhados pelo local.

O Buraco do Farias é um impressionante cânion, sendo parada obrigatória para quem visitar a pacata São João D’Aliança.

As cachoeiras também são uma boa pedida para quem deseja ficar mais próximo da natureza, como a Cachoeira das Andorinhas, do Label, do Mingau, São Cristóvão, dentre outras.

6. Cavalcante

Por fim, a belíssima Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. A cidade abriga a Cachoeira Santa Bárbara, uma das mais belas do estado e excelente para quem quer curtir momentos de paz em um belíssimo lugar.

Também vale a pena visitar o Quilombo do povo Kalunga, reconhecido pela Organização das Nações Unidas como primeiro território no Brasil conservado pela comunidade.