Mulher conta para mãe o nome que escolheu para o filho e a idosa avisa que vai deserdá-la: “sem condições”

Nem sempre a escolha do nome de um bebê vai agradar a todos. Foi o que aconteceu com uma idosa, que avisou que vai deserdar a filha após descobrir a vontade dela: “sem condições”, disse a avó.

A história foi compartilha pela mãe da criança no Reddit, que pediu opinião sobre a decisão para outros usuários do fórum, sendo repercutida pelo The Mirror, da Inglaterra.

“Faz um tempo que estou com problemas para encontrar um nome de menino para meu filho. Depois de muito procurar eu finalmente encontrei um nome que me agradou, Beau”, postou.

De acordo com ela, a escolha se deu pelo significado do nome e pelo romantismo que o nome passa.

“É uma palavra única e forte que significa admirador. É um nome francês que me passa uma vibração muito romântica”, conta a mulher.

Tudo parecia certo, até que a avó foi informada da decisão. De acordo com a idosa, o nome do bebê parece “nome de um cachorro”.

A reação da mãe chateou a mulher, que criticou a forma como ela expressou a indignação.

“Existem diversas formas de dizer que não gosta de uma coisa sem atacar dessa forma. Estou extremamente chateada pela forma como ela comentou isso”.

Os usuários da plataforma defenderam a escolha, mas também entenderam o porque da reação da mãe.

“É o nome do meu cachorro, mas ainda assim é um bom nome. Se você quer usá-lo, vai em frente”, comentou uma pessoa.