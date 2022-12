Região Central de Anápolis vai ganhar novos semáforos que atendem antigo pedido dos motoristas

Novos semáforos estão sendo instalados na região Central de Anápolis pela Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos (CMTT). Os aparelhos, segundo a autarquia, são mais modernos e duráveis.

O diretor de Trânsito e Transportes, Igor Lino Siqueira, explicou, em entrevista à Rádio São Francisco, que houve uma licitação e os trabalhos já começaram.

“Fizemos uma licitação ao longo do ano, estava concluído e estávamos aguardando o nosso cronograma financeiro nos permitir fazer essa substituição, e iniciamos aí na semana passada com as obras de infraestrutura, que é a perfuração e colocação da fundação desses totens”, afirmou.

A mudança consiste na substituição dos antigos semáforos por totens mais modernos e duráveis, que atendem um desejo já antigo da população anapolina, que são os temporizadores. Agora, os equipamentos vão mostrar quanto o tempo pelo qual o sinal estará fechado ou aberto.

“Nós estamos fazendo a substituição desses totens por um mais moderno, mais robusto, que vai ter uma longevidade bem maior. Nós estamos colocando um agora que uma estrutura de aço extremamente robusta, bolachas de LED modernas, contadores regressivos, que era um anseio da população”, revelou Igor Lino.

Para que não seja preciso bloquear o trânsito bem no centro da cidade, os novos equipamentos serão montados sem que haja a necessidade de retirar os antigos, podendo assim manter o fluxo de veículos sem interrupções.

“Assim que a gente começar a montá-los, nós vamos montá-los primeiro por trás dos existentes e vamos retirá-los após a completa instalação dos novos. Ou seja, não vai haver praticamente interrupção de fluxo, não vai haver algo que passam diretamente por ali”, pontuou.