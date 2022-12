Ronaldo Caiado recebe alta, mas continua em São Paulo por recomendação médica

Após seis dias internado, o governador Ronaldo Caiado (UB) recebeu alta nesta quarta-feira (14) do Hospital Vila Star, em São Paulo. Ele havia sido internado no último dia 08 para realizar um procedimento de revascularização do miocárdio, popularmente conhecido como ponte de safena.

Na atualização, o boletim médico aponta que Caiado se recuperou completamente, que apresenta plenas condições físicas – mas recomenda permanência em São Paulo nos próximos dias por recomendação médica.

A evolução do quadro clínico foi revelada logo um dia após a cirurgia, quando o documento informou que o governador respirava e alimentava de forma espontânea.

Dois dias depois, foi informado de que ele caminhava pelo quarto e apresentava evolução satisfatória.

A equipe médica responsável pela saúde do governador é coordenada pela cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, médica anapolina.