Os ditados populares são expressões passadas de geração em geração, de pai para filho, que transmitem algum ensinamento sábio.

Não se sabe ao certo a origem dessas frases, mas a real é que elas surgiram a partir de uma experiência pessoal, que foi difundida como um ensinamento coletivo.

Sendo assim, esse linguajar pode sinalizar muito a cultura de um povo ou região. Bom, mas você sabe o significado de todas as frases que você anda dizendo por aí?

6 ditados que você já falou alguma vez sem saber o que significava:

1. Amigos, amigos, negócios à parte

Começando nossa lista, esse ditado aqui quer dizer que as amizades podem ser abaladas quando há dinheiro envolvido.

Sendo assim, a recomendação é não misturar trabalho com amigos.

2. Casa da mãe Joana

Você já deve ter ouvido sua mãe dar uma bronca em você dizendo que a casa dela não é a “casa da mãe Joana”, não é mesmo?

A real é que em 1347, Joana normatizou os bordéis da cidade onde vivia refugiada, criando certas regras para impedir que alguns frequentadores agredissem as prostitutas e saíssem sem pagar.

Assim, para as meretrizes, Joana era como uma mãe e por isso os bordéis eram conhecidos como “casa da mãe Joana”.

Sendo assim, o ditado surgiu para se referir a um lugar onde as pessoas têm liberdade para entrar e fazer o que quiserem, em qualquer hora.

3. De médico e louco, todo mundo tem um pouco

Nessa frase aqui passada de geração em geração sinaliza que as pessoas, no geral, têm um lado mais sensato e um lado mais impulsivo, um pouco são e um pouco louco.

4. Não ponha a carroça na frente dos bois

Sem sombra de dúvidas aqui temos um dos ditados mais falados entre as pessoas, não é mesmo?

Basicamente, ele quer dizer que jamais devemos mudar o percurso natural das coisas.

5. Quem com ferro fere, com ferro será ferido

Se você queria um ditado que falasse sobre o karma, aqui está o perfeito!

“Quem com ferro fere, com ferro será ferido” significa que as pessoas que prejudicam outras serão prejudicadas um dia da mesma forma.

6. Um dia é da caça, outro, do caçador

Por fim, temos esse ditado que diz sobre os altos e baixos da vida, em que vamos ter dias bons e outros ruins, mas que, no final das contas, tudo segue normal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!