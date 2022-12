Assaí se pronuncia após caixa de supermercado urinar na roupa porque o chefe não a deixou ir ao banheiro

O Assaí se pronunciou após vir a tona um vídeo denunciando que uma funcionária, de 69 anos, urinou na roupa porque o chefe não a deixou ir ao banheiro.

Em nota, a rede atacadista informou que “está apurando o ocorrido para tomar as providências adicionais”, mas que as lojas “trabalham com uma equipe de escala, onde fiscais revezam com os colaboradores que desejam realizar pausas durante o expediente”.

O caso foi registrado no dia 03 de dezembro, na unidade localizada na Tijuca, no Rio de Janeiro. A idosa urinou enquanto atendia uma cliente.

De acordo com o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SECRJ), a funcionária solicitou duas vezes a ida ao banheiro, às 09h e 10h da manhã, mas não foi liberada.

Ainda segundo a entidade, a trabalhadora contou que o momento “foi humilhante e constrangedor”.