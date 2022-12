Briga entre adolescentes em escola de Anápolis termina com estudante no hospital

Uma brincadeirinha entre colegas de sala na hora do intervalo, em uma escola estadual localizada no bairro Vila Santa Maria de Nazareth em Anápolis, terminou em uma séria confusão, na manhã desta quinta-feira (15).

O Portal 6 apurou que tudo teria começado quando os alunos terminaram de lanchar e um adolescente, de 16 anos, sentou no colo de uma colega.

Neste momento, um outro estudante, com a mesma idade, foi até o primeiro, que se recuperava de uma cirurgia, e apertou o órgão genital dele.

Diante do fato, o jovem se levantou e começou a desferir diversos socos contra o garoto. Logo após as agressões, ambos sentaram e começaram a discutir. De repente, o jovem que teve a genitália apertada pegou uma cadeira da sala e atingiu o rival com um golpe na cabeça, lhe causando um ferimento.

O adolescente saiu do local e a coordenadora da instituição de ensino acionou com urgência o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como os pais dos estudantes.

A vítima das agressões foi encaminhada pelos paramédicos para receber atendimento médico na UPA da Vila Esperança.

O Portal 6 solicitou um posicionamento para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para resposta.