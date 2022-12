Defesa Civil do Brasil reconhece calamidade pública em cidade de Goiás

A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta quarta-feira (14), o estado de calamidade pública por chuvas intensas na cidade de Paraúna, localizada no Sudoeste de Goiás. Também entraram na lista Águas Mornas, Brusque e Canelinha, em Santa Catarina.

Os municípios em situação de emergência ficam aptos a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada pelos temporais.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Para isso, a Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância com o objetivo de habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD.

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com a valor ser liberado.