Jovem que recebeu mais de 60 encomendas da Amazon enviadas por desconhecido decide abrir pacote e ver o que tem dentro

Imagina estar em casa e começar a receber diversas entregas de itens que não foram comprados por você ou por alguém da família.

Parece estranho, mas aconteceu com uma moradora dos Estados Unidos que recebeu mais de 60 encomendas da Amazon enviadas por desconhecido.

Identificada como Olivia Douglass, a jovem começou a documentar os pacotes recebidos no TikTok. De acordo com ela, os embrulhos estavam endereçados para alguém que não mora no endereço.

Após receber diversas encomendas, ela decidiu abrir os pacotes para ver o que tem dentro. Ao lado do marido, Olivia começou a solucionar o mistério e ficou surpresa com o que viu.

Os recebidos por ela diversas bandeiras, algumas delas dos Estados Unidos, além de bandeiras da águia americana e do orgulho americano.

Apesar do conteúdo de quase todos os pacotes ser o mesmo, em algum deles ela encontrou fronhas e suportes de papel de embrulho.