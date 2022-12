Levou o cachorrinho no pet shop mais barato para economizar e as imagens mostram que foi uma má ideia

Um casal viralizou no TikTok após expor a frustrante tosa que o cachorrinho foi submetido e como a aparência dele ficou semelhante a do personagem de “A Grande Família”, Beiçola.

O pet da família é da raça Shih-Tzu e, de acordo com os tutores mineiros, Camilly Duarte e Wanderson, o filho de quatro patas estava com os pelos muito embaraçados e com machucados.

A decisão de Camilly foi levar o animal em um pet shop recomendado, que cobrava R$ 80 em um banho e tosa. Porém, o esposo achou um exorbitante o valor, já que pagava apenas R$ 40 para cortar o cabelo em uma barbearia.

Em defesa, o tutor explicou que pagaria apenas os R$ 40 e recomendou que a esposa levasse o cachorrinho em um tosador que já conhecia. Foi aí que as coisas complicaram.

O Shih-Tzu saiu de casa para o pet shop de uma forma e voltou parecendo um personagem, segundo o casal. O corte dos pelos foi realizado de uma forma muito exótica.

Eles, que já compartilham vídeos em tom de humor no TikTok, não puderam perder a chance de zombar um pouco da situação caótica e os internautas caíram na risada. “O próprio Beiçola, coitado!”, brincou um.

Confira!