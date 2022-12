É inegável que uma deliciosa chuva, o quentinho das cobertas, um refrigerante, uma saborosa pipoca e ótimos filmes na Netflix, são o cenário perfeito para um final de semana incrível.

Com um catálogo recheado com as mais diversas opções, o streaming é a companhia perfeita para aqueles que desejam apenas relaxar assistindo à alguma coisa na televisão.

As opções são realmente infinitas, passando por romance, animação, comédia, suspense, terror e o que mais você preferir para o seu dia de descanso.

Por isso, separamos uma lista com alguns dos filmes da Netflix que podem tornar o seu final de semana ainda mais interessante.

6 filmes da Netflix para assistir neste final de semana

1. As Linhas Tortas de Deus

Liderando o primeiro lugar no top 10 filmes mais assistidos no Brasil, As Linhas Tortas de Deus é um thriller psicológico exclusivo da Netflix dirigido pelo diretor Oriol Paulo e lançado ainda neste ano.

Com pouco mais de duas horas de duração, o longa metragem envolvente conta a história de uma detetive particular que para investigar a morte misteriosa de um paciente, acaba se internando em um hospital psiquiátrico.

2. Um Natal Cheio de Graça

Se para você o final de semana combina com um filme de comédia para relaxar, a dica é valorizar o cinema nacional e entrar no clima de Natal com o filme Um Natal Cheio de Graça.

O longa que conta com grandes nomes da dramaturgia, como Vera Fischer, Sérgio Malheiros e Monique Alfradique junta o melhor da televisão com comediantes que estão fazendo sucesso principalmente nas redes sociais, como é o caso de Gkay, Diogo Defante e Victor Meyniel.

A comédia romântica gira em torno de uma mulher que se passa pela namorada de um grande herdeiro para que a família dele não descubra um grande segredo. Além disso, a estrela do filme ainda aproveita toda a situação para entrar de penetra na grande ceia de Natal dos afortunados.

3. Pinóquio por Guillermo del Toro

Para reunir toda a família no sofá, o cineasta ganhador do Oscar, Guillermo del Toro trouxe para o catálogo da Netflix uma animação para lá de mágica inspirada na clássica história do boneco de madeira que queria se tornar um menino de verdade.

A animação musical conta a história de um pai solitário que acaba dando vida ao fofo boneco de madeira, Pinóquio. Perdido ao perceber que na verdade é bastante diferente das outras crianças, o brinquedo que ganhou vida acaba fugindo de casa e então vive uma intensa aventura.

4. Terror em Silent Hill

Prefere apagar as luzes e curtir um terror de arrepiar durante a madrugada? Então a dica é o filme baseado em um jogo de videogame, Terror em Silent Hill.

No longa de roer as unhas, Rose é uma mãe desesperada que faz de tudo para salvar a filha de uma doença terminal, incluindo mudar-se com ela para Silent Hill, um lugar assustador que logo acaba consumindo a garota.

5. O Troll da Montanha

Busca por muita ação? Então é melhor conferir o conto de fadas que acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo, O Troll da Montanha.

No filme de quase duas horas, o caos toma conta de toda uma região após uma explosão das montanhas norueguesas conseguir acordar o sono profundo de um antigo troll. Depois de ser despertado, a enorme criatura provoca uma onda de destruição e a cidade terá que se unir para ao menos tentar detê-lo.

6. Uma Garota de Muita Sorte

Neste suspense com uma pitada de drama, você descobrirá que nem sempre aquela garota de muita sorte tem mesmo uma vida completamente perfeita.

Prestes a se casar com um homem incrível de família rica e com um emprego de dar inveja em qualquer um, Ani percebe que enfim conseguiu conquistar a vida perfeita. Porém, o que a jovem não esperava era que um segredo do passado pudesse ressurgir para colocar tudo em risco.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!