Dois adolescentes de 17 anos foram baleados no início da madrugada desta sexta-feira (16), na Vila Delfiori, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a prima de uma das vítimas foi chamada no local após receber uma ligação do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Caio Louzada (HUAPA).

Ao chegar no lugar encontrou um amigo do parente caído no chão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e solicitou a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na residência.

A vítima foi resgatada ainda com sinais vitais e encaminhada para uma unidade de saúde para receber atendimento especializado.

Equipe do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e da Polícia Técnico Científica também estiveram no local.