Trindade é mais uma cidade de Goiás com meia-tarifa no transporte coletivo

A cidade de Trindade é a quarta da Região Metropolitana de Goiânia a implantar a meia-tarifa para o transporte público. O benefício social no valor de R$ 2,15 é destinado à população usuária do serviço local e passa a valer a partir deste sábado (17).

O projeto do Governo de Goiás e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) já foi implantado em Senador Canedo no dia 17 de setembro, seguido por Nerópolis, em 26 de novembro, e Goianira, com adoção da medida em 10 de novembro.

Os moradores de Trindade pagam passagem no valor de R$ 4,30 para utilizar o sistema de transporte público dentro da própria cidade.

A partir deste sábado os usuários vão pagar a metade do valor para circular internamente no município. Serão seis linhas beneficiadas na implantação da meia-tarifa.

Qualquer morador de Trindade, ao embarcar no ônibus, vai pagar apenas R$ 2,15 para circular dentro da própria cidade, sendo, assim, efetivamente contemplado com o benefício da meia-tarifa. As pessoas que têm destino a Goiânia deverão pagar o complemento no mesmo valor.