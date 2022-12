Gusttavo Lima vive dor que o impede de usufruir bens que lhe custaram muito dinheiro

O cantor Gusttavo Lima fez um desabafo sobre não conseguir usufruir dos carros luxuosos que ele conquistou durante a carreira. O artista revelou em uma entrevista que ele está sem dirigir os automóveis há dois anos.

Para o jornalista Léo Dias, o sertanejo contou que o acidente de trânsito sofrido por ele em 2020 é o causador do trauma que o impede de estar na direção novamente.

Na época, Gusttavo atropelou um ciclista que bateu no carro que ele estava dirigindo. Segundo a assessoria do cantor, o condutor da bicicleta não respeitou a sinalização da via, que resultou na colisão.

“Depois que aquele bicicleteiro entrou na minha frente, aquela foi a última vez que eu dirigi. Teve outra vez aí, mas para valer, aquela foi a última vez. Fui passar na rotatória e a bicicleta passou na frente”, desabafou o cantor.

O artista tem uma vasta coleção de automóveis de luxo que lhe custaram muito dinheiro, mas após o acidente prefere que outros conduzam por ele.

“Carro é bom, mas depois a gente vai ficando velho… Então prefiro que os meninos dirijam para mim; os meninos que trabalham para mim”, disse.