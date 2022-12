Mulher embriagada ‘quebra geral’ e companheiro foge pra rua e pede ajuda de frequentadores de igreja

Um homem, de 49 anos, passou por um momento angustiante, em Anápolis, na noite da sexta-feira (16). Ele teria chegado em casa, localizada no Conjunto Habitacional Esperança, e encontrado a mulher deitada no chão da sala.

O Portal 6 apurou que, ao observar a chegada do companheiro, a mulher, que aparentava estar embriagada, teria levantado e começado a quebrar móveis da sala, como a TV, além do para-brisa do carro que estava na garagem.

Mas não acabou por aí, ela, que tem 44 anos, em seguida, partiu pra cima do companheiro com uma faca –que teve o rosto lesionado.

Para evitar mais problemas, ele correu para a rua, mas foi seguido pela mulher. Fora de casa, pediu ajuda para frequentadores de uma igreja próxima.

A Polícia Militar foi acionada e o recomendou procurar a delegacia de polícia.