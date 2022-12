Usuário finge ser cliente para tentar assaltar motorista de aplicativo em Goiânia

Após ser acionado para realizar uma corrida, um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto cometida por um pseudo cliente, na manhã desta sexta-feira (16), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que ao chegar no endereço indicado pelo aplicativo, um jovem, de 23 anos, subiu na moto alegando ser o contratante do serviço.

Logo após subir no veículo, o rapaz anunciou o assalto e mandou que a vítima descesse. Assim que o motorista de aplicativo olhou para trás para tentar entender o que estava acontecendo, levou uma coronhada no rosto e diante do susto e da agressão, acelerou a motocicleta fazendo com que o suspeito desequilibrasse e caísse ao chão.

Sem o veículo, o jovem pegou o capacete que lhe havia sido entregue e fugiu do local, momento este em que a vítima percebeu a existência de um possível comparsa que estava sentado aparentemente aguardando o rapaz.

O motorista de aplicativo então acionou a Polícia Militar (PM) e já no local indicado em posse das características dos suspeitos, os policiais lograram êxito em identificar os envolvidos.

Logo que viu a equipe, o jovem que se passou por um cliente jogou um simulacro em um bueiro próximo. No entanto, durante a abordagem, o comparsa teve que ir até o local para recuperar o objeto.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos, juntamente com a vítima, foram encaminhados para a Central de Flagrantes para que as medidas cabíveis pudessem ser adotadas.