Apostas de Goiás ganham na Quina e Mega-Sena; veja o valor dos prêmios

Moradores de Goiás tiraram a sorte grande neste sábado (17) e faturaram prêmios nos sorteios na Mega-Sena e Quina.

Três jogadores bateram na trave e acertaram cinco números do concurso 2549 da Mega-Sena e receberão R$22.867,86 cada um. As apostas são de Alto Paraíso de Goiás, Itumbiara e Mineiros.

Ninguém acertou os seis números da loteria. O prêmio acumulou e deve chegar a 173 milhões de reais na próxima quarta-feira (21). As dezenas sorteadas foram 01 – 06 – 10 – 30 – 33 – 35.

Na Quina, foram quatro sortudos do estado, sendo eles de Aruanã, Goiânia, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Cada um fez quatro acertos no concurso 6027, que também não teve vencedor no maior prêmio, e ficará com R$10.928,51.

Os números da Quina foram 28 – 30 – 56 – 70 – 75. A loteria já tem sorteio previsto para esta segunda-feira (19), com prêmio estimado em R$ 10 milhões.