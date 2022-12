Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir, por meio do calendário de pagamento já disponibilizado, quando irão receber o benefício em 2023. As datas foram divulgados pelo órgão na última quinta-feira (08).

Os pagamentos serão distribuídos para os mais de 37 milhões de beneficiários seguindo o número final do benefício, assim como a exata quantia que o segurado recebe. Ou seja, seguirá o método de distribuição já utilizado nos anos anteriores.

Antes de anunciar o calendário de pagamento, vale destacar que os segurados devem receber as parcelas já com um reajuste, já que logo no início de janeiro o valor do novo salário mínimo deve ser divulgado pelo Governo Federal.

O atual governo havia proposto a quantia de R$ 1.302, ou seja, não haveria um reajuste real levando em consideração a inflação. Todavia, a equipe de transição do presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva (PT) pretende aumentar este valor para ao menos R$ 1.320.

Calendário do INSS em 2023: veja as datas de pagamento

O calendário de pagamento para os aposentados e pensionista do INSS começará a partir do 25 de janeiro e vai até 7 de fevereiro, para os integrantes do primeiro grupo, que consiste naqueles que recebem mensalmente apenas um salário mínimo.

Já os brasileiros que recebem acima de um salário mínimo por mês terão que aguardar um pouco mais, pois para estas pessoas o benefício será distribuído somente a partir do dia 1° de fevereiro.

Para verificar exatamente quando o pagamento será debitado basta olhar o último número do benefício presente no cartão, desconsiderando o dígito que aparece após o traço.

Calendário de janeiro para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 25 de janeiro de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 26 de janeiro de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 27 de janeiro de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 30 de janeiro de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 31 de janeiro de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 07 de fevereiro de 2023.

Calendário de janeiro para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 07 de fevereiro de 2023.

Calendário de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 17 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 23 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 24 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 27 de fevereiro de 2023;

Final 5: pagamento no dia 28 de fevereiro de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de março de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 02 de março de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 03 de março de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de março de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 07 de março de 2023.

Calendário de fevereiro para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de março de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 02 de março de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 03 de março de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de março de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 07 de março de 2023.

Calendário de março para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 27 de março de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 28 de março de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 29 de março de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 30 de março de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 31 de março de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 03 de abril de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 04 de abril de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 05 de abril de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de abril de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 10 de abril de 2023.

Calendário de março para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 03 de abril de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 04 de abril de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 05 de abril de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de abril de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 10 de abril de 2023.

Calendário de abril para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 24 de abril de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 25 de abril de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 26 de abril de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 37 de abril de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 38 de abril de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 02 de maio de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 03 de maio de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 04 de maio de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 05 de maio de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 08 de maio de 2023.

Calendário de abril para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 02 de maio de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 03 de maio de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 04 de maio de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 05 de maio de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 08 de maio de 2023.

Calendário de maio para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 25 de maio de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 26 de maio de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 29 de maio de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 30 de maio de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 31 de maio de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de junho de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 02 de junho de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 05 de junho de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de junho de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 07 de junho de 2023.

Calendário de maio para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de junho de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 02 de junho de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 05 de junho de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de junho de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 07 de junho de 2023.

Calendário de junho para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 26 de junho de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 27 de junho de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 28 de junho de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 29 de junho de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 30 de junho de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 03 de julho de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 04 de julho de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 05 de julho de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de julho de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 07 de julho de 2023.

Calendário de junho para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 03 de julho de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 04 de julho de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 05 de julho de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de julho de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 07 de julho de 2023.

Calendário de julho para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 25 de julho de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 26 de julho de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 27 de julho de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 28 de julho de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 31 de julho de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de agosto de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 02 de agosto de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 03 de agosto de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 04 de agosto de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 07 de agosto de 2023.

Calendário de julho para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de agosto de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 02 de agosto de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 03 de agosto de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 04 de agosto de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 07 de agosto de 2023.

Calendário de agosto para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 25 de agosto de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 28 de agosto de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 29 de agosto de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 30 de agosto de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 31 de agosto de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de setembro de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 04 de setembro de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 05 de setembro de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de setembro de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 08 de setembro de 2023.

Calendário de agosto para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de setembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 04 de setembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 05 de setembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de setembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 08 de setembro de 2023.

Calendário de setembro para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 25 de setembro de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 26 de setembro de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 27 de setembro de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 28 de setembro de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 29 de setembro de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 02 de outubro de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 03 de outubro de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 04 de outubro de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 05 de outubro de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 06 de outubro de 2023.

Calendário de setembro para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 02 de outubro de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 03 de outubro de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 04 de outubro de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 05 de outubro de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 06 de outubro de 2023.

Calendário de outubro para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 25 de outubro de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 26 de outubro de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 27 de outubro de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 30 de outubro de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 31 de outubro de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de novembro de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 03 de novembro de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 06 de novembro de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 07 de novembro de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 08 de novembro de 2023.

Calendário de outubro para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de novembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 03 de novembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 06 de novembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 07 de novembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 08 de novembro de 2023.

Calendário de novembro para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 24 de novembro de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 27 de novembro de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 28 de novembro de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 29 de novembro de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 30 de novembro de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 01 de dezembro de 2023;

Benefício final 7: pagamento no dia 04 de dezembro de 2023;

Benefício final 8: pagamento no dia 05 de dezembro de 2023;

Benefício final 9: pagamento no dia 06 de dezembro de 2023;

Benefício final 0: pagamento no dia 07 de dezembro de 2023.

Calendário de novembro para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 01 de dezembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 04 de dezembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 05 de dezembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 06 de dezembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 07 de dezembro de 2023.

Calendário de dezembro para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento no dia 21 de dezembro de 2023;

Benefício final 2: pagamento no dia 22 de dezembro de 2023;

Benefício final 3: pagamento no dia 26 de dezembro de 2023;

Benefício final 4: pagamento no dia 27 de dezembro de 2023;

Benefício final 5: pagamento no dia 28 de dezembro de 2023;

Benefício final 6: pagamento no dia 02 de janeiro de 2024;

Benefício final 7: pagamento no dia 03 de janeiro de 2024;

Benefício final 8: pagamento no dia 04 de janeiro de 2024;

Benefício final 9: pagamento no dia 05 de janeiro de 2024;

Benefício final 0: pagamento no dia 08 de janeiro de 2024.

Calendário de dezembro para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: pagamento no dia 02 de janeiro de 2024;

Benefício final 2 e 7: pagamento no dia 03 de janeiro de 2024;

Benefício final 3 e 8: pagamento no dia 04 de janeiro de 2024;

Benefício final 4 e 9: pagamento no dia 05 de janeiro de 2024;

Benefício final 5 e 0: pagamento no dia 08 de janeiro de 2024.

