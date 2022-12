Mulher descobre que estava sendo usada como amante e esfaqueia homem na frente da esposa, em Goiânia

Um homem de 28 anos foi esfaqueado pela mulher que se relacionava após ela descobrir que ele era casado. O caso aconteceu neste sábado (17), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima estava na casa da irmã com a namorada quando foi surpreendido pela esposa. O homem tentou agredí-la com um soco e uma confusão generalizada começou entre os três.

Neste momento, a mulher que era feita de amante, motivada pela raiva de não ter sido informada do casamento, desferiu um golpe de faca nas costas dele. O ferimento atingiu o pulmão, segundo equipe do SAMU acionada para a ocorrência.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e encontrou a amante na garagem da casa e a vítima incosciente no sofá da sala. Ele tinha pouca perda de sangue, mas, conforme avaliado pela equipe médica, estava com hemorragia interna.

O homem recebeu massagem cardíaca até retomar a consciência e foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave.

A responsável pelo golpe foi encaminhada para a Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil.