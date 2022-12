Existem alguns signos que não estão nem aí para os sentimentos dos outros e priorizam totalmente as próprias vontades.

Há quem interprete como egoísmo ou ruindade. Porém, em defesa, eles alegam se tratar apenas de “autocuidado e amor próprio”.

Essas casas astrológicas não pensam duas vezes antes de dizer ‘não’ e ignorar os anseios dos que o rodeiam.

Diante disso, é preciso estar atento com quem está se relacionando, pois se confiar muito em alguém desses signos, pode acabar se magoando. confira!

Os signos que não estão nem aí para os sentimentos dos outros:

1. Gêmeos

Essa casa astrológica sabe ser extremamente individualista quando quer. Se eles não estiverem afim, não há quem convença eles de fazer algo.

O geminiano é do estilo completamente independente no quesito emocional. Não costuma se importar muito com os demais.

Mas isso não quer dizer que eles sejam ruins. É tudo questão de priorizar o próprio querer.

2. Virgem

Os virginianos também são extremamente autônomos e priorizam muito as próprias vontades e desejos.

Se o nativo falar que alguma coisa deve ser feita daquela maneira, não adianta espernear que eles são inflexíveis. As vontades deles são prioridades.

No campo amoroso, o virginiano também não é muito amoroso e preocupado com os sentimentos dos demais não.

Se ele se sentir bem, ok. Mas se o nativo não quiser mais alguém, pode se preparar para a frieza em pessoa.

3. Aquário

Por fim, no topo no pódio dos signos que não estão nem aí para os sentimentos alheios, o aquariano leva o grande troféu.

Esse signo já é bastante conhecido pela frieza e por levar a vida de um jeito muito peculiar, com regras e direções que só fazem sentido na cabeça deles.

Ser cabeça dura é uma excepcionalidade do aquariano e não há quem faça essa casa astrológica mudar de ideia, caso batam o pé.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!