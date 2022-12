Um ranking elaborado pela consultoria Urban System e divulgado pela revista Exame mostra que Rio Verde, no Suodeste de Goiás, é a melhor cidade para se fazer negócios no setor do agronegócio no Brasil.

Goiás ainda é representado no segmento pelos municípios de Catalão (9º), Aparecida de Goiânia (19º), Senador Canedo (33º), Jataí (44º), Goiânia (58º) e Itumbiara (66º).

A liderança de Rio Verde é explicada pelo aumento no percentual de empregos com média e alta remuneração (acima de 05 salários mínimos), crescimento da produção da lavoura temporária e na produção pecuária, aumento da produtividade na lavoura permanente e temporária, crescimento na exportação de produtos agrícolas, além de abrigas grandes indústrias.

O agronegócio é apenas um dos seis eixos econômicos analisados pelo estudo. Os demais são: serviços, indústria, construção civil e educação.

Na categoria comércio, Goiânia é a cidade goiana mais bem ranqueada, na 7º colocação. Catalão (25º), Rio Verde (27º), Aparecida de Goiânia (33º), Senador Canedo (58º), Jataí (77º) e Anápolis (86º), são as cidades goianas melhores posicionadas.

No segmento de serviços, Goiânia está na 46ª colocação. Duas posições abaixo, em 48º, aparece Senador Canedo. Anápolis é a última cidade goiana a aparecer na categoria, em 68º.

Goiânia é novamente a mais bem ranqueada no mercado imobiliário, na 6ª colocação. Aparecida de Goiânia (20º), Anápolis (59º), Catalão (72º), Rio Verde (79º), também aparecem no Top-100.

Senador Canedo é a melhor cidade goiana no quesito educação, ocupando a 10ª posição. Catalão (35º), Anápolis (83º) e Goiânia (98º), são outras cidades que constam no ranking.

Na categoria indústria, Catalão está na 5ª colocação. Jataí (11º), Anápolis (13º), Rio Verde (25º), Itumbiara (32º), Trindade (57º), Senador Canedo (67º) e Aparecida de Goiânia (97º), também aparecem no Top-100.