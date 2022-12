Executivo revela porque ele e os funcionários da empresa nunca mais vão trabalhar 5 dias na semana

Diretor de uma empresa no Reio Unido, Andrew Rose participou recentemente de um programa onde trabalhava durante quatro dias na semana, ao invés de cinco, como é o usual.

Após a imersão, o executivo revelou porque ele e os funcionários da companhia nunca mais vão trabalhar cinco dias na semana.

“Você podia me pagar qualquer quantia de dinheiro por cinco dias porque isso não me motivaria. O feedback que recebemos da equipe tem sido extremamente positivo durante todo o tempo… Isso tirou a pressão de mim: os fins de semana não são tão apressados, pois você não está tentando fazer tudo em dois dias”, contou ao jornal The Mirror.

Para chegar ao objetivo final de trabalhar em semanas de quatro dias, o executivo propôs mudanças na maneira de trabalho da equipe.

“Usamos o e-mail de uma maneira que não foi projetada para. Hoje ele é usado como uma ferramenta síncrona. Se eu enviar um e-mail para alguém, esperar que eles o abram e leiam imediatamente, todos nós tínhamos nossos e-mails abertos o tempo todo, o que não era uma maneira eficiente de trabalhar.”

Outra medida tomada pelo executivo foi acabar com as reuniões desnecessárias. “Muitos vêm à reunião e pensam: ‘O que estou fazendo aqui?’, justificou sobre a mudança.

Andrew não trabalha em uma segunda-feira desde junho. Aos 47 anos, ele diz que demorou um pouco para se adaptar ao tempo livre, mas que depois ocupou o tempo com trabalho voluntário e atividades voltadas para si.