Homem prova que ama namorada fazendo tatuagem inédita: “teriam coragem?”

Fazer homenagens com tatuagens para o parceiro nem sempre é algo visto com bons olhos pela sociedade, já que isso poderá trazer muitos arrependimentos, caso haja um término futuro.

Porém, um homem decidiu inovar totalmente na hora de provar o amor pela namorada e quis tatuar algo inusitado: a mordida dela no braço.

Através de um vídeo publicado no perfil Alfinetadas dos Famosos, é possível visualizar a cena da mulher mordendo com bastante força o membro do parceiro.

Logo em seguida, a tatuadora usa uma caneta para demarcar corretamente os traços e, por fim, cobre o local com tinta, eternizando o momento.

Nos comentários da publicação, que foi legendada com “teriam coragem?”, milhares de internautas ficaram chocados com a ideia.

“É o fim dos tempos mesmo”, “que ideia de girino”, “pelo menos é fácil de cobrir se terminarem, foram alguns dos comentários tecidos.

