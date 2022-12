Pode passar de R$ 17 mil; veja o valor das multas de trânsito mais caras do Brasil

Todo motorista brasileiro sabe bem que certas imprudências cometidas no trânsito podem ser punidas com multas bastante salgadas que chegam até mesmo a doer no bolso.

De um modo geral, as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) são uma forma de garantir que os condutores sigam corretamente as normas estabelecidas.

Seguindo essa mesma linha, as multas funcionam como um meio de disciplinar os motoristas infratores que praticam a direção perigosa, seja ela nas estradas, ruas, avenidas, ou nas demais vias.

Assim, a expectativa é de conseguir garantir mais segurança e proteção para todos aqueles que compõe o trânsito, desde os próprios condutores, até os pedestres.

As penalidades são aplicadas de acordo com a gravidade de cada infração, assim como os fatores multiplicadores que podem aumentar significativamente a taxa que a pessoa terá que pagar.

Infrações de trânsito

Primeiramente é importante entender que as punições previstas no Código de Trânsito podem ser diversas, incluindo a aplicação de multas, pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir, ou até mesmo a cassação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH).

Para punir os infratores, as imprudências são classificadas como infrações leves, com multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira, médias, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira, graves, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira, ou gravíssimas, sendo esta com aplicação de multa de R$ 293,27 e sete pontos na carteira.

Atualmente, segundo as Leis de Trânsito, desde que o motorista não tenha cometido nenhuma infração gravíssima é possível acumular até 40 pontos sem perder a CNH.

Por outro lado, aqueles que tiverem faltas com este nível de gravidade poderão somar 30 pontos quando for apenas uma, ou 20 pontos se forem duas.

Dessa forma, é de suma importância que todos os condutores estejam atentos no que diz o Código de Trânsito para evitar possíveis problemas.

Por isso, selecionamos uma lista com as multas mais salgadas que podem prejudicar o seu bolso.

Pode passar de R$ 17 mil; veja o valor das multas de trânsito mais caras do Brasil

Bem, por conta do fator multiplicador, algumas infrações podem gerar multas muito maiores do que aquelas que foram apontadas no tópico anterior, fazendo com que o condutor leve um grande susto ao recebê-las.

Dependendo do caso, as penalidades podem acabar saindo com um valor 60 vezes maior do que foi inicialmente previsto.

Confira as maiores multas:

Ultrapassar veículos pelo acostamento – R$ 1.467,35;

Ultrapassar veículos pela contramão na faixa de pedestres – R$ 1.467,35;

Se recusar a remover o veículo do local do acidente – R$ 1.467,35;

Estar envolvido em acidente e não prestar informações ao B.O – R$ 1.467,35;

Estar envolvido em acidente e não prestar o devido socorro – R$ 1.467,35;

Fazer manobras perigosas com o veículo – R$ 2.934,70;

Promover “rachas” (corrida ilícita) – R$ 2.934,70;

Disputar corridas de forma ilícita – R$ 2.934,70;

Forçar passagem entre veículos – R$ 2.934,70;

Dirigir alcoolizado ou sob efeito de outras substâncias psicoativas – R$ 2.934,70;

Usar o veículo para bloquear a via e Paralisar o trânsito (sem autorização) – R$ 5.869,40;

Organizar o bloqueio da circulação da via (sem autorização) – R$ 17.608,20.

