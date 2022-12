4 países que nevam e não custam caro para brasileiro visitar

Principalmente quando o assunto são as questões econômicas, muitos brasileiros acabam deixando bem guardado o antigo sonho de visitar aqueles países que mais parecem cenário de filme quando estão cobertos pela neve.

Principalmente durante o período de inverno, os destinos se tornam o próprio paraíso com suas paisagens impressionantes de tirar o fôlego de qualquer turista.

No entanto, sem saber que existem opções que cabem no orçamento, muitos brasileiros acabam perdendo a oportunidade de conhecer e se jogar nas belezas da neve.

Por conta disso, selecionamos alguns países que não podem ficar de fora da sua lista quando estiver preparando o próximo destino das férias.

4 países que nevam e não custa caro para brasileiro visitar

1. República Checa

Na República Checa, mais especificamente na cidade de Špindlerův Mlýn, localizada na região Norte do país, os turistas podem se encantar com a neve branquinha sem ser preciso gastar muito pela diversão.

O charmoso local conta com uma impressionante natureza, além de inúmeras pistas de esqui e lojas com venda e aluguel de equipamentos para os amantes de aventura.

A região pode registrar impressionantes -5 graus, sendo necessário preparar os melhores casacos para a viagem. Além disso, é importante que os viajantes saibam que a temporada de neve ocorre entre dezembro e março.

2. Canadá

Por si só, o Canadá já é um dos países que atrai os turistas com suas incríveis belezas naturais e atrações turísticas de tirar o fôlego.

Porém, o que muitos não sabem é que Montreal, maior cidade da província de Quebec, é o destino perfeito para quem quer curtir os encantos da neve.

A região conta com inúmeras atividades voltadas especificamente para os amantes das baixas temperaturas, como patinação, esqui e muito mais.

3. Argentina

Queridinha dos brasileiros, a Argentina fica pertinho do Brasil e costuma ficar ainda mais charmosa durante a temporada de neve.

Para quem está em busca de “brincar na neve”, como já diria o querido Olaf, a dica mais econômica é se aventurar pela belíssima Bariloche, cidade localizada na região da Patagônia argentina.

Para a alegria dos visitantes, a temporada de neve é prolongada no destino, se estendendo de junho até setembro.

Além de Bariloche, a Argentina ainda oferece para os turistas que querem curtir o impressionante cenário coberto pelo branco, a cidade de Mendoza, onde é possível desfrutar a neve apreciando um delicioso vinho Malbec, que por lá é produzido.

4. Chile

Por fim, mas não por isso menos importante, quem busca conhecer a neve, pagando pouco, não pode deixar de colocar o Chile no roteiro de viagem.

O país conta com dois principais destinos para quem deseja aproveitar a temporada, sendo estes Santiago e Nevados de Chillán.

A Capital possui ótimas opções tanto para os mais esportistas que estão em busca de um bom esqui, como para aqueles que só querem curtir o clima frio para se aquecer com um saboroso vinho.

Já Nevados de Chillán é o destino queridinho dos mais aventureiros, contando com uma das melhores estações de esqui do país, paisagens deslumbrantes, além de águas termais vulcânicas com temperaturas entre 27 e 65 graus.

