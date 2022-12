Tumulto e confusão na lanchonete de Anápolis que ofereceu rodízio de graça para quem se chamasse Maria

O início da noite desta segunda-feira (19) foi de tumulto e confusão na lanchonete Brasa Burger, no Jundiaí, em Anápolis.

O motivo da desordem foi que o estabelecimento fez uma publicação nas redes sociais, por volta das 17h, oferecendo rodízio de graça para quem se chamasse Maria, bastando apenas apresentar um documento pessoal com foto.

“Hoje Maria não paga nada. Traga seu documento com foto, apresente na hamburgueria, se você tem Maria no primeiro nome, você não paga o rodízio. Bebidas e itens eventuais são a parte, somente o rodízio que as Marias não pagam. Não tem limite de Marias, se lotar a casa, quem chegar e for Maria vai ter que aguardar, até que a gente libere a entrada”.

Ao Portal 6, a estudante de direito Maria Eduarda Souza relatou que chegou na lanchonete por volta das 20h30, mas teve que aguardar na fila, pois a casa estava lotada.

Em determinado momento, um garçom chegou no portão e falou “infelizmente o rodízio foi encerrado, a casa lotou, não conseguimos atender a mais nenhuma demanda das Marias, podemos dar apenas desconto nos sanduíches que temos disponíveis”.

Tempo depois, por meio do story do Instagram, o perfil do Brasa Burger postou um vídeo informando que todas as Marias seriam atendidas.

De acordo com Maria Eduarda, cerca de 20 pessoas estavam no aguardo no momento em que chegou. Ela relata que todos os questionamentos foram ignorados por parte da equipe do estabelecimento.

Outro lado

Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, o Brasa Burger se posicionou sobre o ocorrido.

“Maria nunca mais. Pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta Maria na minha vida. E teve Maria que ficou brava comigo porque não conseguiu comer de graça, vê se pode isso aí”.