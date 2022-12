Ex-presidente da Saneago, José Taveira Rocha, morre nesta terça-feira (20)

O ex-presidente da Saneago e ex-secretário da Fazenda, José Taveira Rocha, morreu na manhã desta terça-feira (20), aos 78 anos.

Ele estava internado há duas semanas no Hospital do Coração, no Setor Oeste, em Goiânia, para o tratamento de um câncer. A expectativa é que o velório seja realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.

Durante a trajetória política, José era conhecido como “curinga” já que era conduzido para assumir a gestão de órgãos importantes durante o governo do tucano Marconi Perillo (PSDB).

Em setembro de 2013, por exemplo, Taveira esteve no comando da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ) – como parte de uma missão para a reeleição do governador à época.

Já em 2016, ele ocupou a presidência da Saneago, onde foi alvo de uma operação que investigava possíveis desvios de recursos federais da empresa.

Além da Sefaz e da companhia de saneamento, José também comandou a Agência de Formento, do Ipasgo, e foi presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).