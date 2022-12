Goiânia tem dobradinha de shows de samba e rap já logo no início de 2023

Os pagodeiros de plantão já vão começar 2023 com o ‘pé direito’ em Goiânia. Isso porque o cantor Péricles, ex-integrante do grupo “Exaltasamba”, confirmou presença na capital para o dia 14 de janeiro.

O show acontecerá no Bar Melanina, no Setor Serrinha, a partir das 17h, em comemoração ao aniversário de um ano do estabelecimento.

Além do pagodeiro, o evento também contará com a apresentação do cantor e compositor DelaCruz, na mesma noite.

Os ingressos já estão disponíveis no site BaladApp e os valores, para primeiro lote, variam de R$ 100 até R$ 560, a depender do setor e tipo escolhido.

Para quem optar pelo camarote, o estabelecimento oferece a área open bar com cerveja, gin, vodka, whisky, água e tônica.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas por meio da página oficial do bar no Instagram ou pelo telefone (62) 99862- 0002.