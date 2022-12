Procon vai notificar hamburgueria de Anápolis que prometeu rodízio a Marias

A promoção que causou tumulto na hamburgueria Brasa Burger, localizada no bairro Jundiaí, em Anápolis, na noite desta segunda-feira (19), pode parar no Procon.

A confusão teve início após o local anunciar nas redes socias que as mulheres com o nome de Maria poderiam comer o rodízio de mini hambúrguer de graça na data.

No entanto, dada a alta demanda, o estabelecimento acabou não conseguindo atender a todas que ali estavam presentes, segundo algumas clientes que registraram o caso nas redes sociais.

A estudante de direito Maria Eduarda Souza foi uma das pessoas que precisou aguardar na fila para entrar. Em um determinado momento, todas foram informadas de que o rodízio havia sido encerrado, pois a casa estava lotada e não era possível atender todas as Marias.

Indignada com a situação, uma vez o estabelecimento não havia colocado um limite de atendimento no anúncio, Maria Eduarda disse ao Portal 6 que “já estou tomando as devidas providências com o advogado”.

Diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco disse que o caso está em análise, mas já houve a determinação de uma notificação.

“Já determinei a notificação do estabelecimento para prestar informações sobre o ocorrido”, revelou.

O Brasa Burger segue com a promoção nessa terça-feira (20). Agora, o prometido é rodízio de mini hambúrguer para os 30 primeiros de nome Felipe que chegarem no estabelecimento.

Para evitar novos problemas, a hamburgueria anunciou algumas regras. Assim, para que a gratuidade possa ser válida, além de ter um limite definido de clientes, será necessário também seguir as páginas do Brasa no Instagram, mostrar um documento com foto, ter o nome escrito da mesma forma que foi apresentado na publicação, não compartilhar o rodízio com outra pessoa e valerá apenas a partir de 19h30.

Outro lado da história

Ao Portal 6, o Brasa Burger explicou que chegaram a atender uma quantidade considerável de Marias, mas que para não atrapalhar a boa qualidade do rodízio, acabou sendo necessário suspender o promoção de gratuidade, mantendo então descontos para as mulheres com o nome.

“Atendemos 134 marias gratuitamente, infelizmente para ter um bom atendimento a todos que estava dentro do restaurante, não dá para abrir mais vagas para rodízio, mas tínhamos nosso cardápio completo com desconto para quem chamasse Maria. Além disso, todas as mesas estava ocupadas impossibilitando a entrada de mais pessoas no estabelecimento”, se posicionou o estabelecimento.

No entanto, a espera acabou gerando um tumulto com a insatisfação das clientes. Mas, de todo modo, o Brasa Burguer alega que desde o início já havia sido avisado nos stories do Instagram que havia a possibilidade de precisar aguardar para ter a entrada liberada.

“Muita gente achou ruim esperar para participar da promoção grátis, e quando falamos na fila que não íamos conseguir atender todas as marias com a forma do rodízio muitas ficaram bravas. E sempre tudo foi avisado no story que se enchesse a casa tinha que aguardar pra ser liberado, se não tinha a possiblidade de liberar por super lotação e possibilidade de acabar os insumos”, afirmou.

Por fim, o estabelecimento afirma acreditar que não terá nenhum problema com o Procon porque “nós não lesamos ninguém. Era uma promoção gratuita que se encerrou pela demanda tão grande”.