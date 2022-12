Ter uma boa química é fundamental para uma relação legal e há alguns signos que têm o beijo viciante, sendo impossível os deixar.

Além dos lábios suaves, essas casas astrológicas que listaremos sabem exatamente como ganhar qualquer pessoa na cama. Eles são intensos entre quatro paredes.

Um outro grande fator contribuinte para eles é que adoram ser marcantes nas vidas que cruzam seus caminhos. Esses signos adoram ser lembrados e comentados (com uma boa fama, é claro).

Diante disso, separamos uma lista com esses componentes do zodíaco que, caso você esteja de envolvendo com algum, é bom ficar esperto, pois eles são realmente inesquecíveis. Confira!

3 signos que têm o beijo viciante e é difícil ficar só em um:

1. Touro

Regido por Vênus, o taurino possui uma sensualidade indiscutível. O beijo desse signo é quase que impossível de não querer replay. A intensidade e fogo dessa casa deixam muitas pessoas apaixonadas por aí.

Namorar um taurino é quase a mesma coisa que ganhar na loteria. Você estará bem assistido dentro do quarto, além de ter um parceiro extremamente fiel e leal.

Esse signo sabe exatamente como cativar o crush. Seja pelo olhar, pelo toque, pelas palavras… ela saberá deixar qualquer coração balançado.

2. Libra

Os librianos não ficam nada atrás e possuem um beijo de tirar o fôlego. São pessoas galanteadoras e adoram colecionar corações por aí. São dedicados na hora da conquista.

É quase impossível beijar um nativo desta casa e não ficar lembrando do momentos por longas semanas. Eles conseguem impressionar demais.

Além disso, entre quatro paredes, esse signo de ar parece um furacão. Cuidado! Eles poderão revirar sua vida de cabeça para baixo e te fazer apaixonar.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também estão incluídos nesse pódio de beijo viciante e sedução intensa. Pensa em signo quente… apesar de ser regido pelo elemento água, eles são terríveis.

É quase um tsunami o que esses nativos aprontam nós corações de quem arrisca a beijar eles.

O escorpiano tem um bom papo, um beijo inesquecível e uma pegada de outro planeta. Se você não quer começar a gostar de alguém, não inventa de ficar com um nativo dessa casa então.

