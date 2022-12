Bruno, da dupla com Marrone, é dono de mansão espetacular que tem até cinema; veja as fotos

Uma das principais vozes do sertanejo no Brasil, o cantor Bruno, da dupla com Marrone, já faturou muito dinheiro durante os mais de 30 anos de carreira.

Parte dos cachês ganhos por ele foi revertido na construção de uma mansão espetacular, em Uberlândia (MG), que conta até com sala de cinema.

Na residência, o sertanejo mora com a família, composta pela esposa Mariane Rabelo e os filhos Maria Eduarda e Enzo.

A luxuosa mansão foi mostrada durante entrevista para a apresentadora Eliana, do SBT. Durante a visita, Bruno contou que a mansão foi construída pensando nas necessidades do dia a dia.

“Construímos essa casa com tudo que a gente precisava no dia a dia, com a nossa cara”.

Além do espaço para assistir filmes, a mansão possui uma grande sala de estar, cozinha e estúdio musical. A área externa da residência é equipada com piscina e uma área dedicada ao churrasco.

“É difícil eu sair de casa, então a gente faz todas as festas por aqui”, justificou o sertanejo sobre o motivo da mansão possuir tantas funcionalidades.