Concurso público para Polícia Penal em Goiás deve ser aberto com 700 vagas

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) deve abrir concurso público para Polícia Penal com 700 vagas, em 2023.

O ofício com as informações retificadas foi enviado no dia 15 de dezembro pela DGAP à Superintendentes, Gerentes, Coordenadores (as), Diretores (as) de Unidades Prisionais, Regionais e Especiais.

Anteriormente estava prevista a abertura de 17 turmas e o oferecimento de 2.250 vagas, mais que o triplo do oferecido agora.

De acordo com o documento, o curso de formação de Polícia Penal tem previsão de ser ministrado em dezembro de 2023. Estão previstas 14 turmas com carga horária total de 436 horas.

A remuneração inicial de um policial penal é de R$ 5.388,20, podendo chegar a até R$ 13.245,65, ao término da carreira.