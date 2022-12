Goianos poderão ganhar até R$ 700 mil em prêmios em sorteio nesta quinta-feira (22)

O último e maior sorteio do ano do programa Nota Fiscal Goiana (NFG), com premiação total aos consumidores inscritos no valor de R$ 700 mil, será realizado nesta quinta-feira (22).

Além do grande prêmio, também haverá distribuição de R$ 1 milhão no Time Goiano do Coração. O sorteio será transmitido ao vivo pela TV Brasil Central, às 13h. A ação é promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia.

Na edição especial de fim de ano, um ganhador entre os consumidores inscritos receberá R$ 400 mil. Outros R$ 300 mil serão divididos em 157 premiações menores, sendo três de R$ 20 mil cada; quatro de R$ 10 mil; 50 de R$ 2 mil e 100 de R$ 1 mil.

O programa NFG foi retomado em junho de 2021 e realiza sorteios para os consumidores inscritos mensalmente, sempre na última quinta-feira. São 763.789 participantes.

Para concorrer precisa estar inscrito na Nota Fiscal Goiana, uma única vez, e pedir a nota fiscal em todas as compras para acumular pontos. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

A inscrição é feito pelo site www.economia.go.gov.br/nfgoiana, para ser um participante basta clicar em “cadastre-se” e preencher os dados.