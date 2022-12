Motorista de app deixa bilhete à passageira que ficou com medo e pulou do carro

Walirrane Ramos, de 26 anos, passageira que pulou de um carro de aplicativo em movimento na madrugada da segunda-feira (19), em Goiânia, recebeu um bilhete do motorista.

A carta foi entregue na terça-feira (20), junto com os pertences pessoais dela. De acordo com Walirrane, o objeto foi entregue no quintal da residência onde mora.

“Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você”, escreveu o condutor. Ainda no recado, o motorista relatou que foi ele quem chamou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ao G1, a passageira contou que ao entrar no carro foi recebida com diversas perguntas e achou estranho o comportamento. Após olhar a foto do motorista, ela viu que não batia com a foto cadastrada no aplicativo.

O condutor explicou que estava usando a conta do pai, pois estava passando por um momento difícil e a conta criada por ele ainda estava sendo analisada.

“Estou passando por um momento difícil financeiramente, por isso estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada por ser recente”, dizia o trecho.