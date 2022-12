Prováveis características do próximo Iphone 15 podem deixar o celular da Apple ainda mais caro

Ano após ano, o Iphone ganha novas características que deixam o preço com um valor cada vez mais alto para o consumidor.

Recentemente surgiram especulações sobre o Iphone 15, que dão conta de que o modelo “ultra” será lançado e terá atributos que compense a compra.

De acordo com informações vazadas pelo perfil LeaksApplePro, especialista em produtos da Apple, o preço inicial da versão “premium” deverá ser de US$ 1.299 (aproximadamente R$ 6.913).

Um dos motivos para o valor salgado seria a mudança da construção do aparelho de aço inoxidável, usado nos modelos atuais, para titânio, material de três a quatro vezes mais resistente.

No mercado, o valor do produto varia entre US$ 35 (R$ 185) a US$ 50 (R$ 265) por quilo. Outra mudança seria a eliminação dos aparelhos com armazenamento de 128 GB, sendo fabricados apenas com 256 GB de espaço.