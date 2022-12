As cobras são animais completamente curiosos, além de serem muito temidas e odiadas injustamente. São seres fundamentais na cadeia alimentar e sem elas poderia haver um desequilíbrio na fauna.

Como as espécies geram muito medo e até pânico, as pessoas evitam ver estudos sobre ou ouvir falar sobre as características desse réptil.

No entanto, o Portal 6 decidiu listar seis curiosidades importantes sobre as serpentes, que provavelmente você não deve ter ideia. Confira!

6 coisas que todo mundo deveria saber sobre as cobras:

1. São mais de 3.400 espécies

O primeiro tópico é este que quase ninguém sabe: existem mais de 3.400 espécies já descobertas em todo o mundo.

Venenosas, não-peçonhentas, coloridas, rápidas ou aquáticas, elas podem ser muito variadas.

2. São ectotérmicas

As serpentes possuem um sangue frio. Ou seja, para sobreviver e conseguir se locomover, precisa de calor externo.

Por essa razão, em dias frios é bem comum encontrar cobras invadindo casas. Nem sempre estão buscando alimento, mas abrigo ao calor.

3. Não possuem pálpebras

Esse gênero de répteis não possuem pálpebra, portanto, são incapazes de piscar.

Ao invés disso, elas têm apenas um película protetora transparente sobre os olhos, para que não ressequem, chamada “brille”.

4. Estão por toda parte

As serpentes estão, literalmente, em quase todos os cantos do planeta. Existem apenas cinco raríssimas exceções de locais onde não há cobras, que são Irlanda, Islândia, Groenlândia, Nova Zelândia e Antártica.

Isso acontece pois são ilhas geladas e dificultando a existência delas e o acesso.

5. Nem todas chocam ovos

Novamente por conta do clima, muitas cobras precisam deixar os ovos dentro do próprio corpo, já que para os animais nascerem saudáveis, é preciso serem chocados em uma temperatura agradável, nem muito frio e nem muito quente.

Por isso, essas espécies mantêm os ovos consigo e liberam os filhotes já prontos para o mundo.

6 Nem toda cobra é venenosa ou perigosa

Nenhum animal pode ser considerado agressivo por natureza e inimigo do homem. As cobras, inclusive, têm mais medo dos seres humanos do que eles mesmos.

Algumas são peçonhentas sim e podem matar rapidamente uma pessoa, mas existem muitas que não são e realmente não apresentam nenhum perigo.

Por essa razão, é bom ficar sempre longe e não querer matar uma, assim que enxergá-la. Não há necessidade alguma de tirar a vida do animal.

